2019/07/29 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: إعلان نتائح السادس الإعدادي قريبا.مشاكل ومعرقلات تؤدي إلى تراجع إنتاج بساتين النخيل في ذي قار.مكتب المرجعية في الديوانية يقيم مخيم ثقافي على ساحة الراية.العلماء يكشفون سر فائدة تناول تفاحة واحدة يوميا.تخصيص نحو ثلاثة مليارات دينار لإعادة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 28 – 7 – 2019 النعيم نيوز.

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