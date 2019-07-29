2019/07/29 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح العلماء في صناعة عدسة لاصقة روبوتية يتم التحكم بها بواسطة حركات العين الصغيرة، بما فيها طرف مرتين من أجل تكبير وتصغير المشهد.وفي حين أن معظم الروبوتات اللينة يتم التحكم بها يدويا أو من خلال برمجة مسبقة، فإن العدسات اللاصقة هذه تحاكم الإشارات الكهربائية الطبيعية في مقلة عين الإنسان، التي تكون نشطة حتى عندما تكون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدسة لاصقة آلية تكبر وتصغربطرفة العين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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