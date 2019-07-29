تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لأكثر من ٦٦٥٤ من منتسبيها

2019/07/29 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، اليوم الاثنين، ورود سلامة الموقف الأمني لأكثر من ٦٦٥٤ منتسب تابع لها في المحافظة.

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