جامعة بابل تعلن قبول 640 طالبا في الدراسات العليا

2019/07/29 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة بابل، اليوم الاثنين، عن قبول 640 طالبا في الدراسات العليا بعد إجرائها الامتحان التنافسي الذي شارك فيه أكثر من 2993 متقدما، كما استحدثت ست دراسات علمية وإنسانية عليا للعام الدراسي المقبل 2019ـ 2020.

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