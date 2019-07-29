النفط تحقق إيرادات اضافية بقيمة 70 مليون دولار خلال حزيران الماضي

2019/07/29 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، تحقيق إيرادات اضافية لبيع النفط قرابة 70 مليون دولار خلال شهر حزيران الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شركة تسويق النفط العراقية (سومو) استطاعت تحقيق ايرادات اضافية لخزينة الدولة بلغت (69,942,056,90) دولار امريكي (تسعة وستون مليون وتسعمائة واثنان واربعون الف وستة وخمسون دولار وتسعون سنتاً)، عن بيع وتسويق الشحنات الفورية للكميات خلال الفترة من حزيران 2017 ولغاية الأسبوع الأول من شهر تموز الجاري 2019".

واضاف ان "هذا المبلغ يعد ايراداً إضافياً لخزينة الدولة إضافة الى الإيراد الأساسي المتحقق من بيع النفط الخام وتصديره"، مشيرا الى ان "شركة التسويق ومن خلال الاعتماد على دراسة وتقييم السوق واستثمار الفرص المتاحة فيه لتحقيق أفضل علاوات سعرية ممكنة عن بيع الشحنات الفورية في شهر تموز الجاري، حققت وبجهود ملاكاتها النجاح ببيع شحنتين بكمية (3) مليون برميل من خام البصرة الثقيل، فضلاً عن بيع وتسويق ثلاث شحنات اخرى بكمية (1،8) مليون وثمانمائة الف برميل من نفط خام كركوك من خلال الإعلان عنها كشحنات فورية وفق الأسس التسويقية المستندة الى دراسة وتقييم الأسواق العالمية".

وتابع أن "إجمالي الإيرادات الإضافية المتوقع تحقيقها من هذا النشاط لشهر تموز 2019 سيبلغ تقريباً ثلاثة ملايين وسبعون الف دولار"، مبينا أن "تسويق كامل الكميات المتاحة للتصدير بالإضافة الى البيع الفوري للشحنات، يعزز من موقع ومكانة العرق وزيادة حصته في الاسواق العالمية".

واستدرك أن "ذلك يأتي ضمن جهود وسعي وزارة النفط متمثلة بـ(سومو) لتطوير أساليب البيع المعتمدة لديها ومنها بيع الشحنات الفورية بعلاوات سعرية عن سعر البيع الرسمي، بالإضافة الى استئناف تسويق نفط خام كركوك للسوق العالمية من خلال إعادة ضخ كميات عبر منظومة خطوط الأنابيب في إقليم كردستان".

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