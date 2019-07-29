دانة غاز الإماراتية: ارتفاع حصة الدفعات المستلمة بكردستان العراق 74% بالنصف الأول من 2019

2019/07/29 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية عن ارتفاع حصتها من الدفعات المستسلمة من مبيعات شركة Pearl petroleum من المكثفات وغاز البترول المسال والغاز في إقليم كردستان العراق بنسبة 74% في النصف الأول من عام 2019.

هذا وارتفعت حصة دانة غاز التي تمتلك 35% من شركة Pearl petroleum من الدفعات النقدية المستلمة في إقليم كردستان العراق لتصل إلى 80 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام مقارنة بـ46 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية قد أكدت لـCNBC عربية انباء عن تفويض بنك الاستثمار Tudor, Pickering, Holt & Co لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار.

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