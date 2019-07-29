2019/07/29 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تشغيل معمل سمنت المثنى التابع لها بجهود ذاتية.ونقل بيان لاعلام الوزارة تلقت وكالة صدى نسخة منه عن مدير عام الشركة المهندس حسين محسن الخفاجي تأكيده “عزم شركته على اعادة معمل سمنت المثنى الى سابق عهده بعد فسخ عقد الاستثمار مع الجهة المستثمرة للمعمل بسبب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة تشغيل معمل سمنت المثنى والإنتاج بسعر مدعوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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