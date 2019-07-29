اكتشاف أسباب الحرارة في أوروبا والبرد في روسيا

2019/07/29 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت كبيرة الخبراء لهيئة الأرصاد الجوية في موسكو، تاتيانا بوزدنياكوفا، أسباب الحرارة التي تجتاح أوروبا والأحوال الجوية السيئة في روسيا.وذكرت بوزدنياكوفا أن درجة الحرارة المرتفعة جاءت إلى البلدان الأوروبية مع موجة الأجواء الساخنة من أفريقيا، في حين يعود سبب الأحوال الجوية السيئة في روسيا إلى “التدخل القطبي” من القطب الشمالي.[…]

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