وزير الكهرباء يتحدث عن “اكتفاء ذاتي” خلال 4 سنوات ويؤكد قرب انجاز الربط الخليجي

2019/07/29 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاثنين، عن وصول وزارته حد الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة في عموم البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة وبشكل تدريجي بالرغم من التحديات التي تواجه الوزارة، فيما اشار إلى أن المدة المقبلة ستشهد إنجاز الربط الكهربائي المشترك مع دول الخليج.وقال الخطيب في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه […]

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