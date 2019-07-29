شديد الحرارة جنوبًا.. تعرف على توقعات الطقس بالعراق خلال الأيام الثلاثة المقبلة

2019/07/29 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، 29 تموز، 2019، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

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