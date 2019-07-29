2019/07/29 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن اتلافها لشحنة ادوية بشرية ومستلزمات ومواد طبية بالتعاون مع الجهات الساندة في كمرك مطار البصرة الدولي لمخالفتها ضوابط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتلاف أدوية في كمرك مطار البصرة وتعيد سيارة مخالفة في كمرك طريبيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتلاف أدوية في كمرك مطار البصرة وتعيد سيارة مخالفة في كمرك طريبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).