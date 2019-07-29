نفط الجنوب ينهي خدمات مدربه ويسمي اخر بدلا منه

2019/07/29 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنفط الجنوب يوم الاثنين عن انهاء خدمات مدربها عادل ناصر الذي قاد الفريق في المواسم الثلاثة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم ان ادارة النادي تعلن عن تسمية عمار حسين مدربا لفريقنا الكروي و علاء نيروز و سعد كريم مساعدين واكرم صبيح مدربا للحراس وحسن درويش للياقة البدنية .

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