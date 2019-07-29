2019/07/29 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاثنين، أن إيران تساهم في توفير 4 الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية للعراق عبر استيراد الغاز منها، فيما اشار إلى ان الوزارة ليست معنية بأي صراع اقتصادي.
وقال الخطيب في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تستورد من الجانب الإيراني 1200 ميغاواط فقط والمتبقي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطيب: إيران تساهم بتوفير 4 الاف ميغاواط من الكهرباء للعراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاثنين، أن إيران تساهم في توفير 4 الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية للعراق عبر استيراد الغاز منها، فيما اشار إلى ان الوزارة ليست معنية بأي صراع اقتصادي.
وقال الخطيب في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تستورد من الجانب الإيراني 1200 ميغاواط فقط والمتبقي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطيب: إيران تساهم بتوفير 4 الاف ميغاواط من الكهرباء للعراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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