2019/07/29 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاثنين، أن إيران تساهم في توفير 4 الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية للعراق عبر استيراد الغاز منها، فيما اشار إلى ان الوزارة ليست معنية بأي صراع اقتصادي.وقال الخطيب في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تستورد من الجانب الإيراني 1200 ميغاواط فقط والمتبقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطيب: إيران تساهم بتوفير 4 الاف ميغاواط من الكهرباء للعراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطيب: إيران تساهم بتوفير 4 الاف ميغاواط من الكهرباء للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).