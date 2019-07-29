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الخطيب: إيران تساهم بتوفير 4 الاف ميغاواط من الكهرباء للعراق


الخطيب: إيران تساهم بتوفير 4 الاف ميغاواط من الكهرباء للعراق
2019/07/29 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   المعلومة/بغداد..

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، الاثنين، أن إيران تساهم في توفير 4 الاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية للعراق عبر استيراد الغاز منها، فيما اشار إلى ان الوزارة ليست معنية بأي صراع اقتصادي.

وقال الخطيب في حوار مع صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تستورد من الجانب الإيراني 1200 ميغاواط فقط والمتبقي […]

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