2019/07/29 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس توفيت الممثلة الأمريكية “روسي تايلور”، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية “ميني ماوس”، طيلة أكثر من 30 عاما، وذلك عن عمر يناهز 75 عاما.وأعلنت شركة والت ديزني، المنتجة للأفلام الكارتونية، إن الممثلة توفيت في غلينديل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الجمعة الماضي.ومنذ عام 1986، قدمت تايلور الأداء الصوتي لمسلسلات وأفلام تلفزيونية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الممثلة مؤدية صوت “ميني” صديقة “ميكي ماوس” وكالة خطوة برس.

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