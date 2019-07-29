الميناء يتفق مع 5 لاعبين ويكشف عن أزمة مالية تعصف بالفريق

2019/07/29 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس ادارة نادي الميناء جهاد مدلول، أن نادي الميناء اتفق مع 5 لاعبين لتمثيل النادي الموسم المقبل،” كاشفاً عن “أزمة مالية كبيرة تعصف في الفريق”.وقال مدلول في حديث لبرنامج إنه “جاء الى بغداد للتوقيع مع لاعبين”، مبيناً أن “المفاوضات صعبة وليست سهلة لانك تتعامل مع هيئات ادارية لها باع طويل في السمسرة والعقود

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