ايقاف ضخ المياه في احد اكبر سدود اقليم كوردستان للعثور على جثة

2019/07/29 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء السليمانية يوم الاثنين عن ايقاف ضخ المياه الى سد دوكان احد اكبر السدود في اقليم كوردستان.وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، انه بسبب غرق شاب في نهر دوكان تقرر ايقاف ضخ المياه الى السد من اجل العثور على الجثة، موضحة ان توزيع المياه من مشروعي رقم 1 ورقم 2 من سد دوكان الى السليمانية سيتوقف من اليوم من الساعة الرابعة فجرا وحتى الرابعة عصرا.

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