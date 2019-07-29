ايران نحو رفع صادرات الكهرباء للعراق

2019/07/29 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير شركة كهرباء المنطقة الغربية التابعة لشركة "توانير" لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء (حكومية)، عن استراتيجية جديدة لرفع صادرات الكهرباء للعراق....

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