مصرف الرافدين يصرف رواتب موظفي وزارات ومؤسسات للدولة

2019/07/29 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم أنه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد

واشار البيان الى ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة.

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