“الصقور” تكشف عن مكان تواجد البغدادي وتؤكد: مايزال يتمتع بنفوذ قوي

2019/07/29 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس خلية الصقور الاستخبارية، الاثنين، عن تواجد زعيم تنظيم “ داعش” الاجرامي المدعو أبو بكر البغدادي في سوريا، فيما أكد انه مايزال يتمتع بنفوذ قوي داخل التنظيم.وقال البصري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعد مقتل قياداتها في الحرب السرية والانفاق في المنطقة الغربية والانتكاسة العسكرية لداعش […]

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