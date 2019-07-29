2019/07/29 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن حملة صادرت خلالها عدداً من العربات المسماة شعبياً بـ {الستوتات} جنوبي بغداد.وذكر بيان للأمانة وتلقته وكالة صدى، ان “بلدية الرشيد نفذت حملة صادرت خلالها عدد من الستوتات المتجاوزة”.وأضاف البيان ان “اصحاب هذه الستوتات يقومون بالتجاوز على الارصفة والشوارع العامة واستخدامها كمحلات متنقلة لبيع الفواكه والخضر والأسماك وغيرها لا سيما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة جديدة لمصادرة الستوتات جنوبي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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