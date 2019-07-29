2019/07/29 | 10:06

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بيانات رسمية تكشف حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات في السودان

افادت وزارة الصحة السودانية بمقتل عشرات الاشخاص منذ بدء الاحتجاجات

في كانون الأول عام الفين وثمانية عشر وحتى مطلع تموز

الجاري.واوضح وكيل الوزارة سليمان عبد الجبار، ان مئة واربعة وخمسين شخصا

قتلوا في ولاية الخرطوم، إضافة إلى ثلاثين اخرين في ولايات أخرى.



هذا

وتحمل قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، المجلس

العسكري الانتقالي الحاكم المسؤولية عن مقتل هؤلاء الاشخاص .

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