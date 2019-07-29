2019/07/29 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة الوقاية في هيأة النزاهة أن أغلب العقود المُبرمة؛ لشراء الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة لمصلحة وزارة الزراعة يتمُّ توقيعها خارج العراق، على الرغم من أن التفاوض يتمُّ داخل العراق.وبينت دائرة النزاهة في بيان للهيأة تلقت وكالة صدى الاعلام نسخة منه أن “ذلك يُؤدِّي إلى إضاعة المنفعة من تحقيق الإيرادات عبر مساعدة الشركات على التهرُّب الضريبيِّ؛

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تؤشر ملاحظاتها واستنتاجاتها حول آلية استيراد الأسمدة والمواد الكيمياوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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