هيئة النزاهة تؤشر ملاحظاتها واستنتاجاتها بشان آلية استيراد الأسمدة والمواد الكيمياوية

2019/07/29 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أن أغلب العقود المُبرمة؛ لشراء الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة لمصلحة وزارة الزراعة يتمُّ توقيعها خارج العراق، على الرغم من أن التفاوض يتمُّ داخل العراق، مُبيِّنةً أن ذلك يُؤدِّي إلى إضاعة المنفعة من تحقيق الإيرادات عبر مساعدة الشركات على التهرُّب الضريبيِّ؛ (كونها لا تخضع للتحاسب الضريبيِّ، إذا تمَّ التعاقد خارج البلد)، […]

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