ضبط شاحنة محملة بأدوية مخبأة غير مصرح بها في منفذ طريبيل الحدودي

2019/07/29 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط شاحنة محملة بمناديل ورقية مخبأ خلفها أدوية طبية غير مصرح بها في منفذ طريبيل.

وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفرزة من ضباط شعبة البحث والتحري وبأشراف مدير منفذ طريبيل لحدودي بين العراق والاردن من ضبط شحنة ادوية غير مصرح بها مخبأة خلف مناديل ورقية، خارج الحرم الجمرگي بعد أنجاز المعاملة الجمركية لها”.

وأشار الى “إتخاذ إلاجراءات القانونية وفق محضر اصولي واحالتها الى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضها امام القضاء”.

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