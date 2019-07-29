تربية نينوى تعلن سلامة الموقف الأمني لأكثر من ٦٦٥٤ منتسبا

2019/07/29 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، ورود سلامة الموقف الأمني لأكثر من ٦٦٥٤ منتسب تابع لها في المحافظة.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قسم التصاريح الامنية في الوزارة مستمر مع تربية نينوى من اجل انهاء هذا الملف الذي يضمن حق جميع المنتسبين”.





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