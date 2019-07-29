النزاهة تؤشر ملاحظاتها واستنتاجاتها حول آلية استيراد الأسمدة والمواد الكيمياوية

2019/07/29 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الاثنين، أن أغلب العقود المُبرمة؛ لشراء الأسمدة والموادِّ الكيمياويَّة لمصلحة وزارة الزراعة يتمُّ توقيعها خارج العراق، على الرغم من أن التفاوض يتمُّ داخل العراق، مُبيِّنةً أن ذلك يُؤدِّي إلى إضاعة المنفعة من تحقيق الإيرادات عبر مساعدة الشركات على التهرُّب الضريبيِّ؛ (كونها لا تخضع للتحاسب الضريبيِّ، إذا تمَّ التعاقد […]

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