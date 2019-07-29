2019/07/29 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ البصرة

أعلن مجلس محافظة البصرة، الاحد (29 تموز 2019)، عن ارسال قائمة بأسماء شهداء التظاهرات في المحافظة، الى الحكومة الاتحادية، لنيل حقوقهم.

وقال رئيس المجلس، حسن البزوني، إن "المجلس أرسل قائمة بأسماء الشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات السابقة بهدف نيل كافة الإمتيازات والحقوق التي تمنح للشهداء".

وأضاف أن "مجلس المحافظة خاطب منذ اربعة أشهر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لاستحصال حقوق الشهداء والبالغ عددهم 18 شهيدا".

وأوضح أن "المجلس جدد مخاطباته الرسمية مؤخرا بعد ان طلبت الحكومة الاتحادية قائمة بأسماء الشهداء"، مشيرا إلى "أضافة أسماء جديدة هما الشهيدان الشيخ وسام الغراوي وسعاد العلي ليصبح العدد 20 شهيدا".

بغداد اليوم- ديالى

دعا مكتب حقوق الإنسان في ديالى، الإثنين (29 تموز 2019)، إلى حظر شامل على دخول ما أسمته بـ "المنطقة السوداء" شرق المحافظة.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المطمر الرئ

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، الإثنين، 29 تموز، 2019، توضيحاً بشأن إيقاف طائرة عراقية في تونس.

وذكرت الخطوط الجوية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "دأبت على التعامل مع زبائنها والرأي العام بصدق وشفافية من اجل ايضاح الحقا

بغداد اليوم _ متابعة

كشف مدير مستشفى الديوانية التعليمي، محمد مراد، الاحد (28 تموز 2019)، تفاصيل جديدة عن حادثة وفاة الطفلة "رفيف".

وقال مراد في مقابلة متلفزة، مع برنامج "سياسي الابعاد"، إن "الطفلة رفيف وصلت الى المستشفى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البصرة: أرسلنا قائمة بأسماء شهداء التظاهرات الى بغداد لينالوا حقوقهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البصرة: أرسلنا قائمة بأسماء شهداء التظاهرات الى بغداد لينالوا حقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).