2019/07/29 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة ذي قار حسن الاسدي، اليوم الاثنين، افتتاح طريق المرور السريع الرابط بين محافظتي الديوانية وذي قار امام حركة المركبات بعد اكتمال اعمال اكساء الطريق بشكل نهائي.وقال الاسدي في بيان تابعته وكالة صدى إن “متابعة الحكومة المحلية مع دائرة المهندس المقيم وتعاون وزارة الاعمار والاسكان والبلديات في هذا الجانب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح الطريق الرابط بين ذي قار والديوانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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