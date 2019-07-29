إعادة تشغيل معمل سمنت المثنى.. والإنتاج بسعر مدعوم

2019/07/29 | 10:14

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تشغيل معمل سمنت المثنى التابع...

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