مقتل 184 شخصا منذ بدء الاحتجاجات في السودان

2019/07/29 | 10:14

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متابعة:سومر نيوز

أفادت وزارة الصحة السودانية بسقوط 184 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 وحتى مطلع يوليو الجار...

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