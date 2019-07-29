العرداوي: اميركا حصلت على ضوء اخضر حكومي للتدخل بالشأن العراقي

2019/07/29 | 10:14

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بغداد :سومر نيوز

رأى المحلل السياسي عباس العرداوي، الاثنين، ان الادارة الاميركية حصلت على ضوء اخضر من الحكومة المركزية ...

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