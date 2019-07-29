2019/07/29 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن أن تطبيق الدردشة الأوسع انتشارا في العالم “واتسآب” يجهز تحديثا جديدا، سيحدث التحول الأكبر في تاريخ التطبيق منذ أكثر من عقد وسيزلزل عالم تطبيقات الدردشة والهواتف الذكية بشكل عام.وأشارت صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية إلى أن التحديث المرتقب لتطبيق “واتسآب” سيكون متوافق على نسختيه في نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.وسيطرح التطبيق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديث واتسآب يزلزل العالم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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