2019/07/29 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض لمشاكل فنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط العراقية: تأخر إقلاع طائرة خاصة من تونس لم يكن لجمع المال من المسافرين) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط العراقية: تأخر إقلاع طائرة خاصة من تونس لم يكن لجمع المال من المسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).