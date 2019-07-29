أين أموال مؤتمر الكويت لإعمار العراق؟

2019/07/29 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق وجه #رئيس_البرلمان العراقي محمد الحلبوسي دعوة إلى دولة #الكويت من أجل أموال قد خصصت للعراق سابقاً من أجل إعمار المناطق #االمحررة.الحلبوسي التقى ووفد عراقي بأمير […]

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