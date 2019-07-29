محافظ واسط يعفي مدير المنتجات النفطية من منصبه ..ومجلس المحافظة يرفض

2019/07/29 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ واسط محمد جميل المياحي اعفاء مدير فرع شركة المنتجات النفطية في المحافظة من منصبه على ضوء قرار لجنة تقييم عمل دوائر وزارة النفط .وقال المياحي في تصريح له ان :” الحكومة المحلية وبالتنسيق مع وزارة النفط شكلت لجنة لتقييم اداء الدوائر التابعة للوزارة ، ومن خلال نتائج اللجنة قررنا اعفاء المهندس شاكر […]

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