2019/07/29 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله” ، في اليمن، ليلة الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي السعودي مجدداً، باستخدام طائرات مسيرة.وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في “فيس بوك”، بأن “سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات “قاصف كي2″ عملية هجومية واسعة استهدفت مواقع هامة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الملاحة في مطار أبها السعودي بعد هجوم بطائرات مسيرة النعيم نيوز.

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