الحشد الشعبي:ذوي الشهداء سيحصلون على قطع اراضي في كركوك

2019/07/29 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحشد الشعبي محور الشمال، الاثنين، ان ذوي شهداء الحشد في محافظة كركوك سيحصلون على قطع اراضي كما حدث في باقي المحافظات، مؤكدة ان الملف تم تقديمه الى الجهات المختصة لغرض تخصيص الاراضي وتوزيعها على ذوي الشهداء.وقال مسؤول اعلام الحشد الشعبي/ محور الشمال، علي الحسيني في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان

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