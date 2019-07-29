فتاة تلقي بنفسها من سطح منزلها ووالدها يقتل شابا بحي في كركوك

2019/07/29 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الاثنين ان رجلا اقدم على قتل شاب بعد ان شاهده على سطح منزله مع ابنته في حي بكركوك.

وقال المصدر والشهود ان رجلا شاهد صباح اليوم على سطح منزله الكائن في حي الواسطي في كركوك ابنته ومعها شاب واقف الى جانبها.

واضاف المصدر والشهود ان الرجل بادر ومن دون اي استفسار الى اخراج سلاحه الشخصي نوع "كلاشينكوف" واطلق النار على الشاب الذي يُدعى (م، م، ك) تولد عام 1998 ليرديه قتيلا في الحال.

وتابع المصدر والشهود ان الفتاة وبسبب الصدمة والخوف القت بنفسها من على السطح لتصاب بجروح بليغة.

ونوه المصدر الى انه تم نقل جثة الشاب الى دائرة الطب العدلي في مدينة كركوك والفتاة المصابة الى مستشفى الجمهوري العام لتلقي العلاج، مشيرا الى ان وضعها الصحي غير مستقر.

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