عشرات القتلى والجرحى في هجومين بنيجيريا

2019/07/29 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل 65 شخصا على الأقل في هجومين نفذهما مسلحون يشتبه بانتمائهم للجماعات التكفيرية شمال نيجيريا.ونقلت وكالة “رويترز” عن التلفزيون الرسمي النيجيرية قوله: إن ما لا يقل عن 65 شخصا قتلوا في هجومين نفذهما مسلحون يشتبه بأنهم تكفيريون في منطقة بورنو بشمال شرق نيجيريا.وذكر التلفزيون النيجيري نقلا عن رئيس الحكومة المحلية محمد […]

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