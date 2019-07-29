النزاهة: الزراعة توقع أغلب عقودها خارج العراق

2019/07/29 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن أغلب العقود المُبرمة لشراء الأسمدة والمواد الكيمياوية لمصلحة وزارة الزراعة “يتم توقيعها خارج العراق”، على الرغم من أن التفاوض يتم داخل العراق، مشيرةً إلى أن لجان التفاوض على إبرام العقود هي اللجان ذاتها التي تُوفَدُ لغرض توقيع تلك العقود.وقالت الدائرة في

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