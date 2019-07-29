مصرف الرافدين يصرف رواتب موظفي دوائر حكومية

2019/07/29 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقتة وكالة صدى نسخة منه أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية {الماستر كارد}”.وأشار الى انه “مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات

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