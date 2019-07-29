سد دوكان يوقف عمله بحثاً عن جثة شاب

2019/07/29 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعلنت مديرية ماء سليمانية في اقليم كردستان , اليوم الاثنين , عن ايقاف ضخ المياه الى سد دوكان احد اكبر السدود في الاقليم .وقالت المديرية في بيان , انه بسبب غرق شاب في نهر دوكان تقرر ايقاف ضخ المياه الى السد من اجل العثور على الجثة.وأوضحت ان توزيع […]

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