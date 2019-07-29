2019/07/29 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في "بغداد" وعدد من المحافظات .. رصد 27 شبكة اتجار بــ البشر والجنس" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في "بغداد" وعدد من المحافظات .. رصد 27 شبكة اتجار بــ البشر والجنس" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).