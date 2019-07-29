2019/07/29 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السباح العالمي فراس معلا سيُشارك في بطولة العالم للمسافات الطويلة لفئة الماسترز (3 كلم) وذلك في العاشر من الشهر المقبل في مياه كوريا الجنوبية، ليستمرّ كأيقونة رياضية في سوريا بما حصده خلال مسيرته الطويلة.سيُشارك السباح العالمي فراس معلا في بطولة العالم للمسافات الطويلة لفئة الماسترز (3 كلم) وذلك في العاشر من الشهر المقبل في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السباح السوري فراس معلا يُبحر نحو العالمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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