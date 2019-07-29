2019/07/29 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد –

كلمة

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية احدى شركات وزارة

الصناعة والمعادن عن تشغيل معمل "سمنت المثنى" التابع لها بجهود

ذاتية.

ونقل بيان لإعلام الوزارة عن مدير عام الشركة المهندس حسين محسن

الخفاجي تأكيده "عزم شركته على اعادة معمل سمنت المثنى الى سابق

عهده بعد فسخ عقد الاستثمار مع الجهة المستثمرة للمعمل بسبب تلكؤها

في الايفاء ببنود العقد وتسببها بإضرار وتراجع في عمل المعمل".

وأشار الخفاجي الى ان "كوادر المعمل تمكنت من تشغيله بجهود ذاتية من

خلال تأهيل الاجزاء المتضررة فيه لما تمتلكه من امكانيات هندسية

وفنية وادارية تمكنها من النهوض بواقع المعمل والارتقاء به".

وافصح عن "استمرار معمل سمنت المثنى بتجهيز مادة السمنت بنوعيه

العادي والمقاوم الفل والمكيس للشركات ودوائر الدولة والمواطنين

بنوعية وجودة عالية وبأسعار لاتتجاوز الــ 65 الف دينار للطن

الواحد" مؤكدا "اهتمامه وتواصله الجاد والدائم لمتابعة مراحل

العمل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معمل سمنت المثنى يعود للعمل بجهود ذاتية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معمل سمنت المثنى يعود للعمل بجهود ذاتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).