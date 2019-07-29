غربي اسيا .. عودة للبطولة والمستضيف

2019/07/29 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد يوم غد الثلاثاء، اقامة حفل افتتاح بطولة غربي آسيا لكرة القدم بنسختها التاسعة، والتي ستقام على ملعبي كربلاء واربيل في العراق خلال المدة من 30 من تموز الجاري،

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