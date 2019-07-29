نائب تكشف عن تورط ضباط ومسؤولين في أكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال

2019/07/29 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشفت النائب عالية نصيف، اليوم الاثنين، تورط ضباط ومسؤولين في أكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال والمتواطئين مع شركة انوار الفارس.وقالت نصيف، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “هذه القضية المرقمة 3450 في ٢٩/٥/٢٠١٩ التي نقلت من محكمة تحقيق نزاهة بغداد الى نزاهة البصرة تتضمن اكبر عمليات التهريب وغسيل الأموال […]

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