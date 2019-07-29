2019/07/29 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على مطلوبين اثنين بتهمة الدكة العشائرية في ميسان.وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان ، إن “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان ومن خلال متابعة المطلوبين قضائياً ألقت القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة 4/إرهاب {الدگة العشائرية}”.وأضاف , أن “عملية القبض جاءت ضمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسان ..



القبض على مطلوبين بتهمة الدكة العشائرية النعيم نيوز.

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