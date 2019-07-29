مصادرة الـــ

2019/07/29 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

اعلنت امانة بغداد عن حملة صادرت خلالها عدد من العربات المسماة شعبيا بالستوتات جنوب بغداد.

وقال بيان للامانة، ان "بلدية الرشيد قامت بحملة صادرت خلالها عدد من الستوتات المتجاوزة والتي يقوم اصحابها بالتجاوز على الارصفة والشوارع العامة واستخدامها كمحلات متنقلة لبيع الفواكه والخضر والأس...

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