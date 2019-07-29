2019/07/29 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين برئيس الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد العميري، لمناقشة مخرجات اجتماع مجلس مكافحة الفساد المنعقد مؤخراً.وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى وتلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “القاضي فائق زيدان ناقش خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع قضائي من أجل “المخدرات والمنافذ الحدودية والفساد” وكالة خطوة برس.

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